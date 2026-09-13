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तारों की बारात : प्रतीकात्मक–दार्शनिक मुक्तछंद कविता

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            आज नभ की नील देहरी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने दीप सजाए हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस अदृश्य निमंत्रण पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनंत दिशाओं से चलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तारों की बारात आई है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई रथ दिखाई देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न घोड़ों की टाप सुनाई देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी आकाश की निस्तब्ध वीणा पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अनाहत मंगलगान बज रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद्रमा मौन पुरोहित-सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दिव्य यात्रा का साक्षी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और रात्रि ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्यामल आँचल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असंख्य ज्योति-कण सँजो रखे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर तारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो चेतना का एक अक्षर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर झिलमिलाहट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अनादि मंत्र की मात्रा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर नक्षत्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रह्मांड के मौन ग्रंथ का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक प्रकाशित अध्याय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं देर तक देखता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी दूर हैं ये तारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी कितने निकट!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद दूरी आकाश में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी दृष्टि में होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद प्रकाश कभी दूर नहीं जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम ही अपनी पलकों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधकार का आवरण रख लेते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तारा टिमटिमाता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कोई भूली हुई आत्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मूल-स्रोत को पुकार रही हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरा स्थिर है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे समाधिस्थ ऋषि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं में स्थित होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संपूर्ण दिशाओं को आलोकित कर रहा हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीसरा टूटकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधकार में विलीन हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षणभर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश की देह काँपती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर सब कुछ पूर्ववत्।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मेरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक प्रश्न जन्म लेता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या टूटना ही अंत है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
या प्रकाश का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक रूप से दूसरे रूप में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रवेश करना ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे हम अंत कहते हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी लगता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह बारात तारों की नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सबकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई जन्म बनकर आया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई कर्म बनकर चला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई स्वप्न है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई स्मृति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अधूरा प्रश्न,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई उत्तर की प्रतीक्षा में जलता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन दीप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने-अपने नक्षत्र लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय के आकाश में घूम रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और खोज रहे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस एक ध्रुव को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो स्वयं कहीं नहीं जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जिसकी उपस्थिति से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी दिशाएँ अर्थ पाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद वही परमज्योति है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे तारों ने प्रकाश पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे चेतना ने स्पंदन पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे जीवन ने अर्थ पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात्रि गहरी होती जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब आकाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश नहीं लगता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मेरे भीतर खुला हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक विराट अंतरिक्ष है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तारे बाहर नहीं चमकते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे भीतर उतरते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नक्षत्र आँखों में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेतना में बनते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारात का रहस्य खुलता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूल्हा कोई दूसरा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह प्रकाश ही है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाराती कोई दूसरे नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम स्वयं हैं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मार्ग कोई बाहर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अंतःकरण है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और विवाह—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ ‘मैं’ की अंतिम सीमा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन होकर मिटती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ चेतना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही अनंत आकाश को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान लेती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूर्व दिशा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभात की पहली अरुणिमा फूटती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-एक करके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तारे ओझल होने लगते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आश्चर्य!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश खाली नहीं हुआ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी ज्योति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूर्योदय में विलीन हो गई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समझ में आता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तारे मिटते नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे अपने बड़े प्रकाश में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना छोटा प्रकाश समर्पित करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद मुक्ति भी यही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को खोना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने छोटे ‘मैं’ को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस विराट ‘मैं’ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान लेना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात्रि विदा होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मेरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आकाश जागता रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब जब भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात उतरती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ऊपर नहीं देखता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भीतर देखता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जान चुका हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तारों की बारात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रात नभ में नहीं आती;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह उस हृदय में उतरती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ अंधकार भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकाश का संकेत बन जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आँखें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर के तारों से आगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर के आकाश को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखने लगें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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