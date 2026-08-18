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अदृश्य की अनुगूँज : दार्शनिक–अन्योक्ति मुक्तछंद

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            बंद किवाड़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने दस्तक रख दी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर सोता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कुंडी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर से काँपती रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुएँ की अँधेरी आँख में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश उतर आया;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना चेहरा नहीं देखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखी नदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेत की नसों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस सागर का मंत्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जपती रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यास ही जानती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बीज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी की निस्तब्ध समाधि में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना वन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधेरे में सँजोए रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृक्ष उगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर किसी ने नहीं देखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी पहली जड़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस अंधकार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस प्रकाश को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सँजो रही थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शंख अधरों से लगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाद कहीं नहीं था;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समुद्र की अनंत दूरियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर कहीं काँप उठीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जलता रहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवार पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी छाया बढ़ती गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौ छोटी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छाया अनंत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद्रमा को ढँक लिया;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद्रमा ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात को नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्पण दीवार पर टँगा रहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे आते गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे जाते गए;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर दर्पण के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो देखता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका कोई चेहरा नहीं था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने अपनी परछाईं से पूछा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तू किसके पीछे चलती है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कुछ नहीं बोली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूर्य ढला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे ही चरणों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विलीन हो गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस रात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई दीप नहीं जला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधेरे की तह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनाम आभा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे खुलती रही—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई रूप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई नाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई दिशा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनाम स्पंदन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दिखाई नहीं देता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी अनुगूँज से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृश्य जगत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी आँखें खोलता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तब—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोज समाप्त नहीं हुई;
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोजने वाला ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोज से विलीन हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रह गया केवल—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मौन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृश्य की प्रत्येक रेखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदृश्य की ओर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुकती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— श्री सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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