आज का विचार: श्रीनरेश मेहता

दुःख उठाने वाला प्रायः टूट जाया करता है, परंतु दुःख का साक्षात् करने वाला निश्चय ही आत्मजयी होता है।

- श्रीनरेश मेहता



3 घंटे पहले