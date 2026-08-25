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रामधारी सिंह 'दिनकर': घेरे था मुझे तुम्हारी साँसों का पवन

Kavya Desk

काव्य डेस्क

ramdhari singh dinkar famous hindi kavita kunji ghere tha mujhe tumhari sanson ka pavan
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घेरे था मुझे तुम्हारी साँसों का पवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मैं बालक अबोध अनजान था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह पवन तुम्हारी साँस का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौरभ लाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके कंधों पर चढ़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जाने कहाँ-कहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश में घूम आता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि शायद तब भी रहस्य थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर कोई परी मेरे साथ में थी;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे मालूम तो न था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर ताले की कूंजी मेरे हाथ में थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जवान हो कर मैं आदमी न रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेत की घास हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा पवन आज भी आता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और घास के साथ अठखेलियाँ करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके कानों में चुपके चुपके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई संदेश भरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घास उड़ना चाहती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अकुलाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उसकी जड़ें धरती में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेतरह गड़ी हुईं हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए हवा के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह उड़ नहीं पाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति जो चेतन थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब जड़ हो गयी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन में जो कुंजी मेरे पास थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र बढ़ते बढ़ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कहीं खो गयी है। 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
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