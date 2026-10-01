तुम्हें जब देखकर

तुम्हें जब देखकर पलकें झपकना भूल जाता हूँ।

बिना लब खोले तासीर-ए-मोहब्बत आजमाता हूँ।



तुम्हारे आसमाँ में है मेरी मौजूदगी इतनी,

नज़र आऊँ न आऊँ, रात-दिन मैं टिमटिमाता हूँ।



घटाओं के बरसने पर पहाड़ों के कुहासों सा,

तुम्हारे पास आ कर प्यार की रंगत बढ़ाता हूँ।



तुम्हारी याद की खुशबू से जान-ओ-दिल मुअत्तर है,

कहीं बाहर नहीं, अपने ही अंदर तुम को पाता हूँ।



दिल-ओ-जाँ से यकीनन तुम मकां को घर बनाती हो,

मैं अपनी कोशिशों से जिन्दगी आसां बनाता हूँ।

- सतीश बोरकर

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एक घंटा पहले