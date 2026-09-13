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हृदय की हारिल है हिन्दी

संतराम शर्मा 'हिन्दी'

संतराम शर्मा 'हिन्दी'

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                            हृदय की हारिल है हिन्दी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावो का साहिल है हिन्दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिन्दी हर राही का पथ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों की मंजिल है हिन्दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुलसी,सूर,मीरा के मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति की माला है हिन्दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिनकर,प्रसाद,निराला के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधरों की ज्वाला है हिन्दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूषण,केशव घनानन्द के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय का श्रंगार है हिन्दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुभद्रा,कृष्णा,महादेवी के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उज्ज्वल मन का प्यार है हिन्दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव पीढी की वाणी बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निजपथ पर गतिमान है हिन्दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत मां का भाल सजाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सबका अभिमान है हिन्दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावों के भव सौंदर्य पटल पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों का विस्तार है हिन्दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हशमत,अशमत अहसासों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अखिल विश्व प्रसार है हिन्दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल कल बहती संस्कृति का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीत गजल झंनकार है हिन्दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राणों के स्पंदन से उठता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय का उद्गार है हिन्दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीदों का अतुल खजाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति का संचार है हिन्दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कवि कलम जहां चढती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस मन्दिर का द्वार है हिन्दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-संतराम शर्मा'हिन्दी'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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