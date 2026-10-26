धरती का हरा आँचल

पहाड़ों पर छाई सफ़ेद धुंध।

ठंडी हवा में धूप की गर्माहट।

पेड़ों पर चमकती ओस की बूँदें।

हरियाली के बीच बहती नदी का

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एक घंटा पहले