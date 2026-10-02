जाँ निसार अख़्तर: हम हैं तिरा ख़याल है तेरा जमाल है

अच्छा है उन से कोई तक़ाज़ा किया न जाए

अपनी नज़र में आप को रुस्वा किया न जाए



हम हैं तिरा ख़याल है तेरा जमाल है

इक पल भी अपने आप को तन्हा किया न जाए



उठने को उठ तो जाएँ तिरी अंजुमन से हम

पर तेरी अंजुमन को भी सूना किया न जाए



उन की रविश जुदा है हमारी रविश जुदा

हम से तो बात बात पे झगड़ा किया न जाए



हर-चंद ए'तिबार में धोके भी हैं मगर

ये तो नहीं किसी पे भरोसा किया न जाए



लहजा बना के बात करें उन के सामने

हम से तो इस तरह का तमाशा किया न जाए



इनआ'म हो ख़िताब हो वैसे मिले कहाँ

जब तक सिफ़ारिशों को इकट्ठा किया न जाए



इस वक़्त हम से पूछ न ग़म रोज़गार के

हम से हर एक घूँट को कड़वा किया न जाए

47 मिनट पहले