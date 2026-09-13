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लौट के आ-जा

Sandhya tiwari

Sandhya tiwari

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                            जब से दूर गई है तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूट सी गई हूं मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे बिना अधूरी हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे बिन सूनी हर राहें है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न आंखों को अब नींद मिलें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मन को कोई करार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल तेरा इंतज़ार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर धड़कन में तेरा प्यार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू दूर गई तो लगता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ बिखर गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हसता हुआ मेरा जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कहां ठहर गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजे हुए बाजार भी अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे बिन फीके लगते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्योहारों के रंग भी जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे बिना अधूरे लगते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर खुशी में तेरा चेहरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल तेरी याद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जहां भी है लौट के आजा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल को बस तुझे आस
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठे वादे मत करना तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल मेरा तोड़ मत देना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे यूं दूर जाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ता अपना छोड़ मत देना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझसे है मेरा प्यार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझसे ही मेरा इकरार है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे शब्दों में कह दूं मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे तू ही मेरा संसार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल तेरी कमी सताती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल तुझे पुकारू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे बच्चे लौट के आजा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तेरी राह निहारु
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वादा किया था तूने मुझसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन लौट कर आएगी तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हाथों से खुशियों के फिर नए रंग सजाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इस वादे की आस लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी खड़ी हूं द्वार पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौट के आजा मेरे बच्चे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझसे ही मेरा संसार
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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