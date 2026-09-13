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कविता: हमारी प्यारी हिंदी

Rohit Sharma

Rohit Sharma

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                            प्रत्येक भाषा का यहाँ, है अपना ही मान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी रग-रग में बसी, यह हम सबकी जान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनो मेरे यारों ज़रा, लाया हूँ यह बात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा बदले रोज़ जो, छोड़ न दे वह साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हेलो-हाय के चक्कर में, भूल गए 'प्रणाम'।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्हाट्सएप की भाषा में अब, गुम हो रहे तमाम ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच का, दिल से करो सम्मान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अपनी ही जड़ काट कर, बनना मत विद्वान ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ मिलाओ शौक से, सीखो हर इक ज्ञान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हिंदी की गोद में, पाओ सच्चा मान ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कृत की गोख से, जनमी भाषा वीर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुलसी और कबीर ने, बदली इसकी तकदीर॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों का यह बाग़ है, अक्षर-अक्षर फूल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी माँ को भूलना, है सबसे बड़ी भूल॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंग्लिश भी तुम सीख लो, दुनिया का लो ज्ञान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हिंदी को भूलकर, मत खोना सम्मान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की मीठी बात है, देती सबको प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भेदभाव को मिटाकर, जोड़े सब संसार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टीवी और सिनेमा में, बदला इसका रूप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंग्लिश की इस धूप में, खोई छाँव अनूप॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अखबारों से खो गई, इसकी शुद्ध मिठास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ मिलकर हम करें, इसका नया विकास॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंचों पर भाषण में ही, सिमटा इसका मान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौदह सितंबर को ही, आता इसका ध्यान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दफ्तर और बाज़ार में, हो इसका व्यवहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी बनेगा देश यह, जग में सिरमौर यार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ मिलकर लें शपथ, छोड़ें झूठी शान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी से ही बढ़ेगा, भारत का सम्मान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रोहित शर्मा भारद्वाज 'नादिर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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