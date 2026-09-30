आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Jindagi ka safar
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

ओ साथी जीवन साथी,यादो का शिलशिला बढ़ता ही जा रहा है।

Ritu Matawale

Ritu Matawale

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जिंदगी का सफर यू ही,कटता गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे यादो की इन शिलशिला में,मै जीता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र की परवाह ना कर,प्रेम गीत गाता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की धड़कन को,तेरे दिल से मिलता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू पास नही हो कर भी,दिल के पास आता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल जाऊ तुझे, ये कभी हो सकता नही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू पास रहती है सदा,पर हकीकत में नही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनो की एक मीठी ,अहसास की तरह रहती हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन मे,एक अनमोल प्यार की तरह रहती हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात के हर ख्वाबो में,सच्चे प्यार की तरह रहती हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सपनों में ,एक सुंदर सी प्यार भरी झरोखा हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे यादो से सुकून मिलता है, जीवन को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे ख्यालो से,सुकून मिलता है दिल को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू साथी था मेरा,सदा ही साथ निभाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम भरे इस रिश्तों को,कभी भूल ना जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल की सुकून भरी,दवा बन रहा जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हकीकत नही तो,मेरे ख्वाबो में जरूर आना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जहाँ भी रहे,तेरे खुसी की दुवा करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दिल के अंदर,सिर्फ तेरे स्मृतियां रहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू पास नही रह कर,मेरे पास रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू साथ नही रह कर भी,मेरे साथ रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये जीवन का सफर,तेरे यादो से गुजरती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू सच्ची मोहोब्त है मेरी,तू मेरे पास रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे आँखों मे सपने बन,मेरे साथ रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सफर में साथी,तू मेरे साथ रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल भर भी ओझल नही होती,मेरे यादो से तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिस्सा बन गई हो ,मेरे जीवन का तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जीवन सांसे बन कर,चलती हो तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे राहो में,सुगन्धित फूल बरसाती हो तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्ही तो हो मेरे, साथी और जीवन साथी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे अलग नही हुँ, ओ मेरे जीवन साथी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे हृदय के हर कम्पन में,समाई रहती हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे हर सपनो में,जीवन सांसे भरती रहती हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे ख्वाबो की ,महकता गुलाब की कली हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल की अरमानों की,फुलझड़ी हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे घर की फुलवाड़ी की,महकती कली हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी इंतिजार रहता है साथी,तेरे आने का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकलती जा रही है सफर,मेरे जीवन का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र के इस पड़ाव में,यादो का शिलशिला थमता नही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू दिल के पास रहती है, हकीकत में नही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई सावन गुजारे साथी,तेरे ही यादो में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई बसन्त आ कर चले गए,तेरे ही यादो में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षा और शरद भी,निकल गए तेरे ही यादो में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये जीवन का अंतिम छन भी,निकल जायेगा तेरे ही यादो में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादो का शिलशिला बन,रह जायेगा ये जीवन सफर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर तु सदा ही दिल मे रहेगी साथी,मेरे जीवन भर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे हर लब्ज, आज भी जुबानी याद रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे साथ बिताए ओ कल,आज भी याद रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादो का ये शिलशिला ,कभी थमता नही है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन और मस्तिष्क में,दुगुनी वेग से बढ़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ साथी जीवन साथी,इस दिल मे तुही तो रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनो की हर परछाई में,तेरा ही अक्स नजर आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सारे तन-मन मे,सुकून सी भर जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुसबू की तरह महकती हुवी,मेरे ख्वाबो में आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ मेरे जीवन संगनी,मेरे जीवन मे खुसी भर जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मर्ज़ की दवा हो ,मेरे दिल के धड़कन के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधेरी रात में भी,बन कर आती हो जलते दिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियो से भर जाती हो,मेरे इस जीवन को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूलो सी महकाती हो,मेरे घर के आंगन को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चन्दन की महक से भर जाती है, ये जीवन मेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल को सुकून मिलता है, आने से तेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ साथी जीवन साथी,जीवन सफर निकल रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र की कई पड़ाव,जीवन से निकल रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी ये यादो का शिलशिला,बढ़ता ही जा रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दिल की हर धड़कन,सिर्फ तुझे याद कर रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन खमोसी है लब्ज,पर आत्मा से बात हो रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय के हर कम्पन,सिर्फ तुझे याद कर रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ साथी जीवन साथी,ये दिल तुझे याद कर रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये यादो की शिलशिला,बढ़ता ही जा रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये जीवन सफर, गुजरता ही जा रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र की कई पड़ाव,पार होता ही जा रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ साथी जीवन साथी,यादो का शिलशिला बढ़ता ही जा रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय की हर कम्पन,सिर्फ तुझे ही पुकार रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की हर धड़कन,सिर्फ तुझे ही बुला रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओ साथी जीवन साथी,यादो का शिलशिला बढ़ता ही जा रहा है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
1 hour ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree