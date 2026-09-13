कोशिशें भी हार रहीं हैं

कि अब तो कोशिशें भी हार रहीं हैं।

तेरी ज़िदें हमे हर पल मार रहीं हैं।

सुकून का एक पल भी नही बचा.......

जाने ये मंजिलें क्या क्या चाह रहीं हैं।

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एक घंटा पहले