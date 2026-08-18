ख़ामोश इक़रार

हमें गुमान भी न हुआ,

हम उनसे मुहब्बत कर बैठे।

ना जाने क्या से क्या हो गया,

यूँ ही हँसते-हँसते, चलते-चलते।



उन्हें देखते ही दिल ने बग़ावत की

वो ज़हीन थे, सिर्फ़ मुस्कुरा दिए

निगाहें के इशारे छुप छुप चले

यूँ ही हँसते- हँसते , चलते चलते ।



ज़माने की नज़रों से बचकर,

रूख़सार का गुलाल पढ़ लिया।

इकरार हुआ और वादा हुआ

यूँ ही हँसते- हँसते, चलते चलते ।



अब हर घड़ी एक मुंतज़िर है,

धड़कनों का शोर है जारी

जो कल तक महज़ एक अजनबी थे,

वो रूह के हमनवा बन गए चलते चलते ।

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एक घंटा पहले