किसको कितना दर्द है

इस दिल में किसको कितना दर्द है,

और इस दिल से कौन कितना बेदर्द है,

सचमुच इन सब का फैसला दुनिया में,

करता उसका अपना ही कोई हमदर्द है|

-मनस्व

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

29 मिनट पहले