कभी चलते हो,
कभी रुकते हो,
कभी सीधे तने रहते हो,
कभी झुकते हो,
कभी रोते हो कभी हंसते हो कभी मुस्कुराते हो,
कभी जोर-जोर से चिल्लाते हो,
कभी खुशी में खुश होते हो तो कभी,
दुख में दुखी कभी खुशी के लिए दर्द झेलते हो तो,
कभी दर्द में खुशी पाते हो,
कभी दूसरों को खुश देखकर खुशी होते हो तो,
कभी दूसरों को दर्द देकर खुशी पाते हो,
सचमुच इस एक खुशी के लिए ही,
दर्द तुम्हारे पास कभी आता नहीं तुम दर्द को बुलाते हो,
ईश्वर तुम्हें सजा देता नहीं तुम सजा पाते हो|
-मनस्व
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29 मिनट पहले
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