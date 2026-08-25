मुट्ठियाँ

मुट्ठी अगर ज़रुरतन बंधे तो,

हाथ को पांच गुना ताक़त देती है,

मुट्ठियाँ गर कई साथ खड़ी हो जाऐं,

तो धमक ज़मीन हिला देती है।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

4 घंटे पहले