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इंसानियत ही धर्म है

Rajani Shakyawar

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                            इंसानियत ही धर्म है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया में जितने भी धर्म हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर एक खुद को सच्चा बताता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अक्सर दूसरे धर्म को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने से नीचा समझ जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जाति दूसरी जाति को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ऊँची, कभी नीची मानती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान भी अपने अलावा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे इंसान को कमतर जानता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई उसे नीचा कहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई पागल, कोई बेवकूफ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अहंकार की ऊँचाई में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल जाता है इंसानियत का रूप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक ये भेदभाव रहेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य कभी इंसान नहीं बन पाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म, जाति और अहंकार के पीछे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान ही इंसान से दूर होता जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उस धर्म को मानने से इनकार करती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें इंसान से इंसान अलग हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ दया से पहले भेदभाव आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और प्रेम से पहले अहंकार खड़ा हो जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दया और दृष्टि रखना अनिवार्य है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ धर्म मानना काफी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव होने के नाते मानवता रखना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इससे बड़ा कोई धर्म नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानियत ही मेरा धर्म है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और भेदभाव से मेरा इनकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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