मौक़ा अता किया ग़ालिब तुझे समझकर!

शोहरत पर नाज़ करने वाले ऐ नादान,

इस दौड़ में और भी थे क़ाबिल इंसान।

सज्दा कर 'उस कामिल' मुर्शिद को तू,

मौक़ा अता किया ग़ालिब तुझे समझकर!



न दे न्योता विनाश को अहंकार के नशे में,

बहुत कर ली नाफ़रमानी रज़ा-ए-पाक' की।

ले डूबेगा घमंड तुझे, 'करम' मिटने की देर है,

तरस जाएगा दो ग़ज ज़मीन तू उस दिन!



प्रीत है जहाँ, समरसता का अनुपम गहना,

न जला नफ़रत से, फूलों के इस चमन को।

बहर अज़ल से कायम, जिंदगी एक हबाब,

मिट गए ज़ालिम, मिटा न पाए कुदरत को!





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एक घंटा पहले