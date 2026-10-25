डाॅ. पुरुषोत्तम श्रीवास्तव 'पुरु' के सामाजिक दोहे

पशु पक्षी के झुंड से, गाँव, देश, परिवार।

एक स्वार्थ की डोर से, आज जुड़े हैं यार।

-पुरुषोत्तम श्रीवास्तव 'पुरु'

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले