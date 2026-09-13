मजबूर दिल

मुझे छोड़ कर जाने वाले जुर्म क्या है मेरा बताओगे या यूं ही तुम होकर खफा हमें सताओगे

तू भूल गया हमें जब से जाने किस राह चल पड़ा वफा की राह में देकर दर्द हमें सताओगे

मैं दास्तां ए दर्द ए दिल सुनाऊं कैसे मुलाकात हुआ मुश्किल तुम बढ़ा कर दर्द हमें रुलाओगे

ये नहीं सोचा कभी भुलाना तुम्हें है कितना मुश्किल खामोश शान है कब तब हमें सताओगे

कभी सोचा तुमने दूर तुमसे होकर हम न पा सके सकूं राह ए वफा तुम कब हमें आजमाओगे

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29 मिनट पहले