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न्याय और जीवन के अर्थ की तलाश

Pratiksha Shukla

Pratiksha Shukla

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                            कभी-कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी मन होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं शांति और सुकून की दुनिया खोजूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ हर सवाल का जवाब हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या कम-से-कम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवाल पूछने की सज़ा न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी सोचती हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सच में भगवान हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर हैं, तो फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान की परीक्षा इतनी लंबी क्यों है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अगर नहीं हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो फिर हर मुश्किल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें याद करने की आदत क्यों है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इंसान ही इंसान का सहारा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पास है, वही अपना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाकी तो दुनिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रूरत के हिसाब से पहचानती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं किसी घर में जन्म पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियाँ बाँटी जाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कहीं मृत्यु पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुप्पियाँ बाँटी जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं विश्वास इतना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि आँखें बंद करके भी रास्ता मिल जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कहीं सवाल इतने हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि आँखें खुली हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी रास्ता दिखाई नहीं देता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के हिस्से में सुख है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के हिस्से में दुःख—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हम इसे भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस्मत का नाम देकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी आसानी से आगे बढ़ जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी सोचती हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर कैसी व्यवस्था है यह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ हर किसी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके हिस्से का जीवन तो मिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उसके हिस्से का न्याय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ मिलता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद यही दुनिया है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के लिए भगवान की कृपा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के लिए भगवान की परीक्षा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और किसी के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवान पर ही सवाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी इंसान जीता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर सुबह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नई शुरुआत का भ्रम पालता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद यही जीवन का सबसे बड़ा व्यंग्य है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम जवाब खोजते रहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार एक नया सवाल दे जाता है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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