आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Kaise maaf kar du main
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

मेरी जवानी छीनी मेरी इज्जत

Pramod Srivastav

Pramod Srivastav

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            ग़र बात मेरे गिरेबान तक होती तो ठीक था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे बच्चों के बाप की गिरेबाँ खींची गयी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे कैसे माफ़ कर दूँ मैं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनका पूरा खानदान गिरवी है बाज़ार में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्होंने मेरी नियत पर ऊँगली उठाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे कैसे माफ़ कर दूँ मैं....
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी जवानी छीनी मेरी इज्जत और मेरे बच्चे भी तुमने तो भी ठीक था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बच्चों से बाप का साया छीना गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे कैसे माफ़ कर दू मैं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे गाँव मेरा घर भी छीना तुमने फिर भी जाने दिया तुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मेरे बच्चों का हंसता-खेलता बचपन छीना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे कैसे माफ़ कर दूँ मैं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हँसी-ख़ुशी मेरा सब कुछ छीना तुमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मेरे बच्चों का घर छीना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे कैसे माफ़ कर दूँ मैं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद सिक्कों की खनक से पैरों में घुँघरू बांध कर नाचने वालों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने किसी शरीफ की इज्जत लूटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे कैसे माफ़ कर दू मैं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-प्रमोद श्रीवास्तव साहित्य
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree