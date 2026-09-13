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आत्मा अपना प्रकाश पहचानती है।

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            मैं कब से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घटनाओं की दिशा मोड़ना चाहता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो समय की नदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे संकेतों से बहती हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु जल ने सिखाया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रवाह का अपना भी एक सत्य होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो घटित हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह केवल संयोग नहीं था;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अदृश्य क्रम की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन अभिव्यक्ति था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने विरोध किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और स्वयं ही अपने विरुद्ध खड़ा हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने प्रश्नों को विराम दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर नहीं मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर भीतर का कोलाहल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक गहरे मौन में उतर गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वीकार करना पराजय नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह मैंने देर से जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो उस वृक्ष-सा होना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आँधी को रोकता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु झुककर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मैं जानता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धैर्य कोई प्रतीक्षा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जाग्रत उपस्थिति है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घटना के पार जाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके अर्थ को सुनता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे आने देता हूँ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो चला गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे जाने देता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसी सहजता में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा अपना प्रकाश पहचानती है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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