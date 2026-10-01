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"विडंबना : साधुता का दंड"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सरल रहा तो क्यों मुझको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आघात ही मिलता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या निष्कपट होना जग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना ही खलता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीखा था जो विनय कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या वह भ्रम का बोझ हुआ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या मेरा झुकना ही फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका सहज खोज हुआ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य चुना तो पथ ने ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँटों का परिचय दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या मेरे ही अंतर्मन ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर घाव स्वीकार लिया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की कोमल धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घाव नहीं उगने थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्यों भीतर मौन अश्रु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतने गहरे जमे थे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वंद्व टालकर सोचा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांति कहीं मिल जाएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर स्वार्थों की इस बस्ती में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँस कहाँ बच पाएगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सद्भाव आज केवल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्बलता कहलाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या मेरा ही विश्वास अभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको भरमाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ही शायद भूल रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग का अपना व्याकरण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ सरलता पढ़ी जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्सर केवल समर्पण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी एक प्रश्न बचा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मैं भी बदल जाऊँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या भीतर के निर्मल जल को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं विषैला बनाऊँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं, यही अंतिम उत्तर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन अपना दूषित न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि जग अंधकार चुने भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझमें दीपक क्षीण न हो।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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