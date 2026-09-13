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"उस पार मिलन"

Pankaj Sharma

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                            खोकर मुझको यदि प्रियतम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर पाने की चाह करोगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्मृतियों के नीरव वन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा ही आह्वान सुनोगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब संध्या के धूमिल क्षण में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का दीप अकेला होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे स्वर की मधुर प्रतिध्वनि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन गगन में मेला होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खो कर फिर तुम पा ना सकोगे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह विश्वास नहीं, वरदान;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम कभी खोता नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो जाता है अंतर्ध्यान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं न रहूँगा पथ की धूलि में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न दृग के सम्मुख आकार;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु तुम्हारे हृदय-कुंज में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहूँगा बन मधुमय झंकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब जीवन की भीड़ अचानक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमको तुमसे दूर करेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी स्मृति की शीतल छाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की तपन जरूर हरेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम वहाँ मिलेंगे प्रियतम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ शब्द नहीं पहुँचेंगे;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ नयन के अश्रु स्वयं ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनकहे अर्थों में ढलेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम वहाँ मिलेंगे जहाँ तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ न सकोगे पथ पहचान;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ विरह का क्षीण अँधेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन जाएगा नव विहान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तुम जानोगे—प्रेम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल देहों का अनुबंधन;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो दो आत्माओं के बीच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनश्वर प्रकाश का स्पंदन।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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