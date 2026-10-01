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पहचान ही अब तक अधूरी थी।

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            किसे बदलना चाहता था मैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या उन दर्पणों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर बार मेरा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और का चेहरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौटा देते थे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद परिवर्तन नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान ही अब तक अधूरी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ ने कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"चलो, हमारे साथ;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहीं स्वीकृति का उत्सव है।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं चला भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु हर मोड़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही पदचिह्न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे पूछते रहे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"क्या यह पथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सचमुच तुम्हारा था?"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब जाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौलिक होना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलग दिखने का आग्रह नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस प्रथम स्वर को पहचान लेना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जन्म से पहले ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे अस्तित्व में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निस्पंद धड़क रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिष्कार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृक्ष का पत्ते बदलना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जड़ों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और गहरे उतर जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भीतर से बढ़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे बाहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नया होने का अभिनय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी नहीं करना पड़ता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार से भिन्न होने के लिए नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं से अभिन्न होने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीना चाहता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि इस यात्रा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अकेला भी रह जाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मौन का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
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मैं स्वयं रहूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तब जाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवर्तन कोई लक्ष्य नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा का स्वाभाविक प्रस्फुटन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो स्वयं के स्वर में स्थित हो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे समय बदलता नहीं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह स्वयं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय के अर्थ बदल देता है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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