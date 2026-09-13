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"स्वप्न और धरातल"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            चुना था मैंने दूर गगन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आलोकित नक्षत्र-वृंद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचा था—वहीं बसेगा सुख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं मिलेगा जीवन-छंद।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जब जागी चेतना मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटा मोहक स्वर्णिल जाल;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने खड़ी थी कर्मभूमि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिए समय का कठोर सवाल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूल भरे पथ, तीखे शिलाखंड,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पग-पग संघर्षों का विस्तार;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु वहीं से फूटा साहस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं मिला श्रम का उपहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समझा—स्वप्नों का वैभव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल दिशा का संकेत है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का सच्चा सौंदर्य तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मों का जागृत गीत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो नभ के आकर्षण से उतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी का स्पर्श स्वीकारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही अंधेरों के बीच खड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर दीपक धारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वप्न और सत्य के संगम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का अर्थ प्रकट होता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब आकांक्षा श्रम से मिलती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब अंतर्मन कमल-सा खिलता।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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