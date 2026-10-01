आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   "Swadharma"
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

प्रथम परिचय देती है।

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जीवन ने मुझे आयु नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल भिन्न-भिन्न मौन दिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उन्हें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्ष समझता रहा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वभाव के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदृश्य संस्कार थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे जाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाल्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान का आरंभ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहं का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रथम विसर्जन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यौवन भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेग नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतराग्नि को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिशा देने की साधना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रौढ़ होने पर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय नहीं आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही पक्ष में खड़े
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असत्य को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान न सका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी समझा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विवेक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों का निर्णय नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं का परिष्कार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय बीतता नहीं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वभाव तराशता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो नहीं तराशा जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह वृद्ध तो होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिपक्व नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रज्ञा ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन स्वर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आयु में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवर्तन में पढ़ता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सच्चा प्रश्न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे विनम्र करता है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर उत्तर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा और संशय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही साधना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम सत्य की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतीक्षा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि प्रत्येक अवस्था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आवरण कम कर दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही पर्याप्त है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मबोध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय के पार नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'मैं' के पार जन्मता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ अहं मौन होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं चेतना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रथम परिचय देती है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree