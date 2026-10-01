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"सुख का निवास"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सुख नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूरस्थ शिखर पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्वजा-सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फहराता रहता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थके पथिक के मन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन नदी-सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहता रहता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना उसको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुट्ठी बाँधा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतना ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह दूर गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब खोले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर के कपाट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्झर बन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वतः उतर आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इच्छाओं के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्व अनियंत्रित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूल बहुत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांत क्षितिज पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठहरा सूरज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म अगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूजा बन जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल की चिंता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं पिघले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपक जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलता रहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना कहे ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तम को निगले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समर्पण की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृदु छाया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन पाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना विस्तार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो वर्तमान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय लगाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी द्वार पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठहरे संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख का पथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलकर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठहरकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचाना जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहज जिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आनंद स्वयं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभात बन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्काता।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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54 मिनट पहले

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