फूल बन जाते हैं।

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Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कौन मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस मौन गगन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्रु-किरण-सा बुलाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौह-लताओं में बँधा हुआ तन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी अंतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ तक जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस असीम के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूक निमंत्रण पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह प्राण नित्य झुक जाता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाँध सके क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये जड़ बंधन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस उड़ान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पंख बिना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निशि की गोद में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप बन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलना जान गई?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पथ का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकाकी तम ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा चिर सहचर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊपर उठता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह रिक्त कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसका स्पर्श टटोल रहा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीचे झुकती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह थकी भुजा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस पीड़ा को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोद रही?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिशा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनंत को सुनती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजी जग का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन विलाप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रिय!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम यदि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य बने हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं क्यों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर बन जाऊँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे रहने दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस नीरवता में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलन भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरह बन जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तंतु-तंतु में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन छिपा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो छूते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँप उठे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा सारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्वाक अस्तित्व।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धातु नहीं यह—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जमी हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतीक्षा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युगों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक निःश्वास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तक जीवित है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने देखा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप नहीं जलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी प्रतीक्षा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथ नहीं चलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी प्यास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदृश्य पदचाप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूँजती रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब-जब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई मौन किरण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतरती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे समस्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौह-पाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षण भर को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल बन जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब लगता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरह ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रिय का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे निकट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आलिंगन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुक्ति चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मिलन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल इतना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे इस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूक नर्तन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदृश्य छाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युगों तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँपती रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि यही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो यही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनंत है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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