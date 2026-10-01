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संसार के इस अगाध सिंधु में

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            अभिलाषा की उत्ताल लहरें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के सूने तट पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब टकराती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समय का मापदंड
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटा पड़ जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पिपासा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विस्तार पाती जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसको पाने की आतुरता में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रातें आंखों में कटीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह उपलब्धि मिलते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नया क्षितिज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने तन जाता है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौड़ कभी नहीं रुकती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांसें घटने लगती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन खोजता है एक स्पर्श,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक निश्छल प्रेम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ऐसा सहयात्री
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो शब्दहीनता को समझ सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मौन के अंतस में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छिपे हाहाकार को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहजता से पढ़ ले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार के इस अगाध सिंधु में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य के मोती की चाह में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेतना बार-बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गहरे उतरती है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या कोई शाश्वत सत्ता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह प्रश्न अनुत्तरित ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा में तैरता रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब-जब इस जीवन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षणभंगुरता का बोध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हड्डियों तक को कंपाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब सारे भ्रम ढहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक शांत बोध जागता है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जीव स्वयं में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्ध हो जाता है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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