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"संगति की प्रतीक्षा"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मैं चल सकता था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी, इसी क्षण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिशा की ओर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे मेरी दृष्टि ने चुना था;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु मैंने अपने पथ के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और की धड़कन भी बाँध दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब जाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यात्राएँ केवल पैरों से नहीं चलतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे समयों के बीच भी घटित होती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक इच्छा यदि आगे बढ़ना चाहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो दूसरी को भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने संकोचों से बाहर आना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी प्रतीक्षा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्थिरता नहीं होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह दो मौन धाराओं का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही नदी बनने का प्रयत्न होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु कौन कह सकता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि सभी नदियाँ समुद्र तक साथ पहुँचती हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कई बार सोचा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पथ वास्तव में बाहर होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या वह उन अदृश्य दूरियों में जन्म लेता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दो चेतनाओं के बीच फैली रहती हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद साथ चलना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मार्ग नहीं, एक प्रश्न है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अज्ञात के इस विस्तृत प्रदेश में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मुझे अंतिम दिशा ज्ञात है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी निश्चित गंतव्य का आश्वासन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं केवल इतना देखता हूँ कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेले कदम शीघ्र पड़ते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर संगति की लय धीरे-धीरे बनती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए अब मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतीक्षा को विलम्ब नहीं मानता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि समय की दो अलग धाराएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी एक स्वर में बह सकें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो वही क्षण यात्रा का आरम्भ होगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यदि नहीं, तो मौन भी एक मार्ग है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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46 मिनट पहले

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