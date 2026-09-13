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"समर्पण का धर्म"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            रिश्ते शब्दों से नहीं बनते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे मौन के उन पुलों पर जन्मते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ एक हृदय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे हृदय के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना द्वार खोल देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो उन्हें लाभ-हानि में तौलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे उनका आकार तो देखते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उनकी आत्मा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्नेह का मूल्य नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी केवल अनुभूति होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर निकटता एक उत्तरदायित्व है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अपनापन एक साधना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे दीपक का धर्म प्रकाश है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे ही प्रेम का धर्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निस्वार्थ समर्पण है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब समय की आँधियाँ उठती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और विश्वास की शाखाएँ काँपती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब शब्द नहीं बोलते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निष्ठा की जड़ें बोलती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धैर्य अपना परिचय देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने देखा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो समर्पण से डरते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे निकट होकर भी दूर रहते हैं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो प्रेम को पूजा मान लेते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे दूरी में भी साथ रहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसी कारण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ संबंध समय से बड़े हो जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे किसी बंधन से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धा के सूक्ष्म सूत्र से जुड़े रहते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जीवनभर उजाला देते हैं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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