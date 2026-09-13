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"रुख बदलती दिशाओं के बीच"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कभी मैं अपने ही भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनाम छाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृष्टियाँ मुझसे गुजरती थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कोई पथिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनदेखे पथ से गुजर जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब मैं भी अनभिज्ञ था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही विस्तार से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जानता था कि भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नील गगन सोया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक सूर्य जागना शेष है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर समझ में आया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवाएँ किसी की नहीं होतीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे केवल दिशा बदलती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दिशा का परिवर्तन ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय का परिचय है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कल शिखर पर था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी एक यात्री था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज ऊँचाई पर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी प्रवाह में है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ठहराव सत्य है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न उत्कर्ष अंतिम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब पहचान का अर्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घोषणाओं में नहीं मिलता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह उस दीप-सा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो एकांत में जलकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने होने को सिद्ध करता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग बदल गए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या उनकी दृष्टि बदली है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नहीं जानता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं केवल इतना जानता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय के प्रत्येक मोड़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं से मिलना शेष रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए अब न हर्ष अधिक है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न विषाद का आग्रह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बदलती दिशाओं के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक शांत प्रश्न बना हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ हर उपलब्धि के पार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक नई यात्रा आरंभ होती है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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