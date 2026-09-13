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"प्यास का भूगोल"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            मैंने पाया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन वस्तु नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक चलती हुई छाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना उसके पीछे गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतना ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने से दूर हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ भरते रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनाम रिक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्पर्श रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने सोचा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभाव ही प्यास है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यास का जन्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभाव से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसक्ति से होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरुस्थल बाहर नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मेरे ही भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे फैल रहा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इच्छाओं की धूप में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपेक्षाओं की हवा में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने संग्रह नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को टटोला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ एक मौन था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्व्याज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकिंचन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पूर्ण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब जानता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समृद्धि का अर्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधिक पा लेना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस बिंदु तक पहुँचना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ पाने की आकुलता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वतः विलीन हो जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और प्यास—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समुद्र से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूटते किसी निर्मल स्रोत से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांत हो।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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