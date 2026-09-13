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"पात्रता का शून्य"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            भीतर एक आदिम जिज्ञासा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी धीमे-धीमे सुलगती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या यह आकाश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये नक्षत्र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह दीप्त विस्तार—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ इसलिए मेरे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मैं इन्हें देख सकता हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या दृश्य होना मात्र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अधिकार का प्रमाण नहीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन जाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह सम्मोहक चमक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी विराट उदासीनता का आवरण हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं उसे अर्थ समझता रहूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहत की कोई ज्यामिति नहीं होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन एक अनियंत्रित वेग है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अप्राप्य क्षितिजों की ओर भागता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अनंत का विस्तार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी प्रतिज्ञा पर नहीं चलता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ न मंज़िलें आश्वस्त करती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न रास्ते संकेत देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद मयस्सर होना ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्तित्व का नियम नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अभाव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि की मौन व्याकरण का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनिवार्य शब्द है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह ज़िद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे मैं अपना स्वभाव कहता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद मेरे अहं का ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सूक्ष्म विस्तार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि का कोई हृदय नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो द्रवित हो जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियति के कोई कान नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पुकार सुन सकें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जिसे अपना केंद्र मानता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह इस असीमता में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूल के एक कण से भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम निर्णायक है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी व्यथा मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपरिमेय लगती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पसंद और अधिकार के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो रिक्त स्थान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं मनुष्य का वास्तविक निवास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म चलते-चलते थक जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पात्रता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही प्रमाण ढूँढ़ते-ढूँढ़ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहूलुहान हो जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और समय—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह न न्यायाधीश है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न सहयात्री।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह केवल देखता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिस्थितियों के चक्रव्यूह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इच्छा की अकेली शक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी सत्य को जन्म नहीं देती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं स्वयं से पूछता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस गहन एकांत में—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पात्रता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ एक सांत्वना है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या योग्य होना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राप्ति का दूसरा नाम है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या फिर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाने और खोने के पार भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अनाम व्यवस्था है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बिना घोषणा के काम करती है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका कोई चेहरा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई आरंभ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अंतिम स्पष्टीकरण नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि चाहने से सब मिल जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो संतुलन कब का टूट चुका होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद अधूरी इच्छाएँ ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस संसार को टिकाए हुए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल तक न पहुँच पाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा विफलता नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी वह संकेत है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि कथा का केंद्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी कामना नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सब शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अज्ञात नाटक के पात्र हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी पटकथा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी समझ से बाहर लिखी गई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ हर हार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नया प्रश्न छोड़ जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर अनकही नापसंदगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर एक और द्वार खोल देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके पार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल और गहरा होता हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं का शून्य है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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