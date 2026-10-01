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अब न किसी के रुकने का आग्रह है

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            एक दिन जाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ का अर्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल साथ चलना नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ हाथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्पर्श से पहले ही छूट जाते हैं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब पथ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को थामना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने संबंधों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नामों में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी अनुगूँजों में परखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ सम्मान का स्वर क्षीण हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ मौन भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी भाषा बदल बैठा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उत्तर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर की निस्तब्धता से उभरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन किसका है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काल अब तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस प्रश्न का साक्षी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम एक-दूसरे के जीवन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षणिक आलोक हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न अधिकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न आश्रय;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल एक-दूसरे से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुज़रती हुई यात्राएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब जाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग पराजय नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भ्रम के आवरणों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे उतरना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरक्ति कोई रिक्तता नहीं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म लेता प्रकाश है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो चला गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह केवल व्यक्ति नहीं था;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी अपेक्षाओं का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दीर्घ स्वप्न भी था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके विलय के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ टूटा नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल देखने की दृष्टि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ और निर्मल हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न किसी के रुकने का आग्रह है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न किसी के जाने का शोक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी पथ का प्रसंग है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बिछुड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी उसी पथ की ध्वनि।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शेष क्या है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह प्रश्न अब भी मौन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं स्वयं भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस मौन का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुत्तरित प्रश्न हूँ।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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