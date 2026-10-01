अब न किसी के रुकने का आग्रह है

एक दिन जाना—

साथ का अर्थ

केवल साथ चलना नहीं होता।

कुछ हाथ

स्पर्श से पहले ही छूट जाते हैं;

तब पथ नहीं,

स्वयं को थामना पड़ता है।



मैंने संबंधों को

नामों में नहीं,

उनकी अनुगूँजों में परखा।

जहाँ सम्मान का स्वर क्षीण हुआ,

वहाँ मौन भी

अपनी भाषा बदल बैठा;

और उत्तर

भीतर की निस्तब्धता से उभरा।



कौन किसका है?

काल अब तक

इस प्रश्न का साक्षी है।

हम एक-दूसरे के जीवन में

क्षणिक आलोक हैं—

न अधिकार,

न आश्रय;

केवल एक-दूसरे से

गुज़रती हुई यात्राएँ।



तब जाना—

त्याग पराजय नहीं,

भ्रम के आवरणों का

धीरे-धीरे उतरना है।

विरक्ति कोई रिक्तता नहीं;

वह भीतर

जन्म लेता प्रकाश है।



जो चला गया,

वह केवल व्यक्ति नहीं था;

मेरी अपेक्षाओं का

एक दीर्घ स्वप्न भी था।

उसके विलय के बाद

कुछ टूटा नहीं—

केवल देखने की दृष्टि

कुछ और निर्मल हुई।



अब न किसी के रुकने का आग्रह है,

न किसी के जाने का शोक।

जो मिलता है,

वह भी पथ का प्रसंग है;

जो बिछुड़ता है,

वह भी उसी पथ की ध्वनि।

शेष क्या है?

यह प्रश्न अब भी मौन है।

और शायद—

मैं स्वयं भी

उस मौन का

अनुत्तरित प्रश्न हूँ।

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एक घंटा पहले