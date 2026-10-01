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वहाँ केवल एक प्रश्न शेष रहता है

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            बहुत दिनों तक मैंने समझा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकाश ऊँचाइयों में रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर देखा, सबसे ऊँचे मंच पर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छाया पहले पहुँच जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसी छाया को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकाश समझता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने सत्य को नामों में खोजा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मौन में बैठा रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जयघोष सुनता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पढ़ता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मौन में रखे ग्रंथ का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक भी पृष्ठ न खोल सका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे समझा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक प्रश्न जीवित था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब भीतर घटता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर मिलते ही दीवारें उठीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैंने उन्हें ही धर्म समझ लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वंश प्रमाण बना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रसिद्धि स्वर बनी;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान चुपचाप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ से चला गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मैं गुरु नहीं खोजता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उस मौन को सुनता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मेरी हर निश्चितता से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक प्रश्न पूछता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद दीक्षा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संशय से जन्म लेती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ को विश्वास चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेतना को जिज्ञासा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नहीं जानता—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य अपने उत्तरों से बना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या उन प्रश्नों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो उसे अपने ही भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपूर्ण बनाए रखते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब यदि कोई पूछे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य कहाँ है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं किसी मंच, नाम या वंश की ओर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर देखूँगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ सभी परिचय विलीन हो जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ केवल एक प्रश्न शेष रहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो उत्तर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे पढ़ता रहता है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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