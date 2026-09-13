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जब मन अपने केंद्र पहुँचकर

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            अपने जीवन के पट पर मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वप्निल रेखा स्वयं बनाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्रु-कणों की नील स्याही से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर का आकाश सजाऊँ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग ने जितने रंग दिए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब मेरे अनुरूप न होंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ क्षणभंगुर धूलि-चित्र से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ चिर शांति-स्वरूप न होंगे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं चुन लूँगा वही छटाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनमें करुणा का जल बहता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनकी मृदु आलोक-लहर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का निर्जन वन हँसता॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों भरूँ चित्रों में वह ज्वाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो केवल दाह बढ़ाती है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग वही शुभ, जो तम हरकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर में प्रभात जगाती है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन कोई रिक्त तख्ती नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाग्य जहाँ सब लिख जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो वह वीणा है, जिस पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर अपना ही झंकृत गाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीड़ा भी एक रंग है गहरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे चेतन रूप निखरता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु वही दुःख वरण योग्य है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मानव को मानव करता॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मन अपने केंद्र पहुँचकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन सिंधु में डूब जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब सुख कोई वस्तु नहीं रह—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं प्रकाश बन जाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए, हे पथ के साधक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूलिका अपने हाथ धरो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन-चित्र अपूर्व रचो तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शांति के रंग भरो॥
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
1 hour ago

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