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"धुंधलकों के उस पार"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मुख पर मधु की हँसी सजी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उर में पीड़ा मौन;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा यह युग आ गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा जग का गौण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजते स्वप्निल प्रासादों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंगों का विस्तार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास गए तो झर पड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा झूठा श्रृंगार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना घना कोलाहल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन हुआ लज्जित;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर की वीणा का स्वर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रह जाता वंचित।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर उर में एकाकी संध्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर नयनों में प्यास;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधूरे अरमानों का वन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुर व्यथा का वास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने चन्द्रमुखी जीवन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तम का गहन निवास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने हँसते अधरों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्रु करें संन्यास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निशि की नीरव बाहों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्मृतियाँ खोलें पंख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने मन-आकाश पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिख जाएँ नव अंक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुझते दीपक की लौ में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्णिम स्वप्न असीम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे स्वर में गूँज उठे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का संगीत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी टूटी डालों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव कोंपल मुस्काए;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुंधलकों के उस पार कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूर्ण प्रभात उग आए।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
44 मिनट पहले

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