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"देहरी का महाप्रस्थान"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            माँ! न मानो मैं दूर हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जीवन की नव भोर हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कारों का दीप लिये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे आँचल की डोर हुई।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिणय-पथ पर चरण धरूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वप्निल नव संसार गढ़ूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रियतम का कर थामे आज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो कुल की मर्यादा पढ़ूँ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधरों पर मुस्कान सजी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अंतर पीड़ा से भीगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शैशव की हर मधुर स्मृति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पलकों पर बन आई सीपी।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह देहरी, यह आँगन सारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कण मुझको पुकार रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुलसी चौरा, द्वार, अलिन्द,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन हृदय को निहार रहा।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तात! नयन क्यों झुके हुए हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों स्वर सारे रुके हुए हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पर्वत-से अटल खड़े थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज अश्रु क्यों बहे हुए हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ! क्यों मुख पर धैर्य धरे हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर का संताप हरे हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसकर मुझको विदा कर रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं व्यथा का विष पिए हो।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अनुज, चपलता का सागर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज बना क्यों मौन धरोहर?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी हँसी गूँजती रहती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी बन बैठा है पत्थर।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भ्राता जो ढाल बना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर संकट में साथ खड़ा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज विदा की इस वेला में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूक वेदना स्वयं पढ़ा था।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाग्य-रेखाएँ जुड़ीं तुम्हीं से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राण जुड़े हैं जन्म-जन्म से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ रहूँ, तेरी ही छाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ रहे हर कर्म-धर्म से।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ! आशीष अटल रखना तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्नेह-सुधा अविरल रखना तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डगमग हो यदि जीवन-पथ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वास अमर संबल रखना तुम।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं न विलग हूँ, रूप बदलकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी ही प्रतिध्वनि बन जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कुल की बेटी थी अब तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो कुल का विश्वास निभाऊँ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज विदा है केवल तन की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन तो यहीं ठहर जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देहरी का यह महाप्रस्थान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझमें ही घर कर जाएगा।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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52 मिनट पहले

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