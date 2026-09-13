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"दर्पण के उस पार"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            आईना मुझसे नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद उस व्यक्ति से प्रश्न करता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कभी था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या जिसे मैं अपना होना समझता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पर उगी हुई समय की लिपि को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं पढ़ता हूँ बार-बार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हर अक्षर के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक और अनपढ़ अँधेरा खुल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने जिन पगडंडियों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी यात्रा का अर्थ माना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे रेत पर लिखी हुई दिशाएँ निकलीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलता रहा मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मार्ग मेरे पीछे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही स्मृति मिटाता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यश आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे किसी सूने घर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षणभर के लिए धूप उतर आए;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर वही दीवारें, वही प्रतिध्वनि।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों ने बहुतों को सांत्वना दी होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मेरे भीतर का मौन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तक अनाथ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज लौटकर देखता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो नगर भी अपरिचित है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसका विस्मरण भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन किसे छोड़ गया था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं शहर से बिछड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या शहर मेरे स्वप्न से?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे अपने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे होने का प्रमाण माँगते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं स्वयं से पूछता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सचमुच कोई "मैं" था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो इन वर्षों में खो गया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या यह खोज ही भ्रम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दर्पण के उस पार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई चेहरा कभी था ही नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल एक प्रश्न था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जन्म से अब तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा रूप धरकर चलता रहा है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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33 मिनट पहले

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