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"दर्पण के परे एक प्रश्न"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            मैंने कब स्वयं को जाना था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद उस दिन भी नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब उपलब्धियों के स्वर्णिम अक्षरों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना नाम पढ़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने उसे ही अपना परिचय मान लिया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब सोचता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या वह मैं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या प्रशंसाओं के जल पर तैरती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी क्षणभंगुर छवि का प्रतिबिंब?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार कभी उद्घोष नहीं करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो मौन रहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे किसी गहन वन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अदृश्य लता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे वृक्ष के प्राणों को लपेट ले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसे अपना संबल समझता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और वह भीतर ही भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी दृष्टि को संकीर्ण करता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन समस्याओं से मैं जूझता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनमें से कितनी वास्तव में बाहर थीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कितनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ही आकांक्षाओं की छाया थीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने बार-बार शाखाएँ छाँटीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जड़ों तक उतरने का साहस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी संचित न कर सका।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तात्कालिक समाधान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने आकर्षक होते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे पीड़ा को ढँक देते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उसके स्रोत को नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो किसी गहरे अंधकार पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप का चित्र अंकित कर दिया जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसे ही प्रभात समझ लिया जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज जब भीतर उतरता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उपलब्धियों का समस्त कोलाहल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर कहीं विलीन हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शेष बचता है केवल एक प्रश्न—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि सब उपाधियाँ छिन जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो क्या मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी शेष रहेगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर अभी भी नहीं मिला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु इतना अवश्य जान पाया हूँ कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा का मूल्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यश-अपयश से परे है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तो उस मौन प्रदेश में निवास करता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को सिद्ध नहीं करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल स्वयं से साक्षात्कार करता है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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41 मिनट पहले

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