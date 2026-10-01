अब न किसी स्वीकृति की चाह,

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Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            कितने दीप जलाए तुमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं धुआँ बनती रहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको पथ आलोकित करती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी दिशा ही खोती रहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस असीम की खोज में तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं से ही अनजान रहीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे खोजती रहीं जगत में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अंतर की पहचान रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग यदि केवल बंधन बन जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह पूजा कैसी होगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन अगर ही भाग्य बन जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह वाणी कैसी होगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्पण तब ही सार्थक होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अंतर स्वाधीन रहे;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम वही, जो आत्मदीप का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नित्य आलोक अधीन रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ण-जटित ये सूक्ष्म शृंखलाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसे विमुक्त करेंगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंख बँधे हों यदि अंतर के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ान कहाँ भरेंगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर-घर तुमने प्राण बसाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का द्वार कहाँ खुला?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको अपना आकाश दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा गगन कहाँ मिला?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक स्वर मौन के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी तुम्हें पुकार रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूल तले सोया प्रतिबिंब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना ही द्वार निहार रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्पण बाहर मत ढूँढ़ो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह नयनों के पार बसा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे जगत ने ढक रखा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह चिर आलोक तुम्हीं में था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम केवल संबंध नहीं हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ही केवल अर्पण हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम वह निःशब्द चेतना हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे जागे जीवन-स्वर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूँद नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर की स्मृति हो;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीमा नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनंत का घर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न किसी स्वीकृति की चाह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न अस्वीकार का भय हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मौन की वीणा पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वत्व-जागरण का लय हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब पहचानोगी स्वयं को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न सभी विलीन होंगे;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुममें ही तुम लौटोगी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और समस्त दिशाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीपित हो जाएँगी।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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