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संघर्ष कोई घटना नहीं, वह एक अदृश्य लेखक है

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मैंने सोचा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं ही अपने जीवन का लेखक हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर देखा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे शब्दों से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ मौन लिखे जा चुके थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो खोया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह केवल अभाव नहीं था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी ने भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक रिक्त पृष्ठ छोड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ पीड़ा ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना प्रथम अक्षर लिखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे समझा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघर्ष घाव नहीं देता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह दृष्टि देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन आँसू अर्थ बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को पढ़ना सीखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार भागना चाहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर लौटकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी अधूरे वाक्य तक आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे समय नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुभव पूर्ण करता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी जाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे घटनाएँ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके भीतर छिपा मौन लिख रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब प्रश्न यह नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन ने मुझे क्या दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न केवल इतना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन-सी पंक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी अनलिखी है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा साहस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे लिखे जाने देगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब समझता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघर्ष कोई घटना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह एक अदृश्य लेखक है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह स्याही से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन से लिखता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब शब्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे विलीन हो जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब ज्ञात होता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं लेखक नहीं था;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मौन ग्रंथ की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निरंतर लिखा जा रहा था।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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