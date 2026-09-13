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"अदृश्य दीप"

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            कितनी आँखों के स्वप्न लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह चुपचाप चला करता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर के तूफ़ानों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कानों से ढका करता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दायित्वों का बोझ लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कंधे थकने लगते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब भी उसके दृढ़ चरण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्य-पथ पर बढ़ते हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके हिस्से कम आते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्रामों के मधुर क्षण।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर औरों की राहों में वह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भर देता है नव स्पंदन॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी इच्छाएँ मौन हुईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने सपने सोए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उसके त्यागों के कारण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने जीवन रोए नहीं हैं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह दीपक-सा जलता रहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही तेल को खोकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उजियारा बाँटता जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अँधियारे को धोकर॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे अधिक अकेला होकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका संबल बन जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो स्वयं हेतु नहीं जीता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही जीवन को पाता है॥
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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