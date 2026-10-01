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उसके लिए कहाँ अवसान॥

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            काल-वलय से परे प्रतिष्ठित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन, अनादि, अविकारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीमातीत चिद्घन आलोक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयंप्रभ, स्वयं विहारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षर देहों के क्षणिक भवन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्षय दीप प्रकाशित है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदि-अंत से परे चेतना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रह्मस्वरूप प्रतिष्ठित है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बीत गया, वह लुप्त नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्मृतियों में मुस्काता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलियों की मृदु गंध बन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव वसंत जगाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज खिला जो जीवन-वृक्ष,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल के बीज सँजोए है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्तमान के प्रत्येक स्पंदन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अतीत अभी भी सोया है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्तमान की भीगी माटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावी का आधार बनी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन गर्भ में काल सँजोए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्णिम प्रभातों की धनी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल कोई बाहर से कब आता?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उसी का रूप निखर;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीजों की निस्तब्ध तपस्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनती नव हरित प्रहर॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय-सरित बहती अविराम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहरों का अविरत विस्तार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु अचल तट-सा आत्मतत्त्व,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख रहा सब पारावार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूत, भविष्य और यह क्षण भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके सम्मुख एक समान;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी दृष्टि अखंडित रहती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके लिए कहाँ अवसान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सूत्र में बँधे हुए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीनों काल अनंत प्रवाह।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्म-सिंधु की निस्तरंगता में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लय पाते क्षण अथाह॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ न भूत, भविष्य, वर्तमान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल चेतन का विस्तार;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं आत्मा का मौन प्रकाश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं काल का होता पार॥
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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