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उसे कोई अभाव पराजित नहीं कर सकता।

Pankaj Sharma

Pankaj Sharma

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                            जिसे खोजता रहा मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ के बहरे शोर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कोई मुख नहीं था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल एक ऐसी दृष्टि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो शब्दों के पहले जन्मे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समर्पण के मौन को पढ़ सके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर चारों ओर धुंध थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ आत्मा का उजास भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वार्थ की आँखों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल उपयोग भर दिखाई देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ियाँ चुपचाप जलती रहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों की वेदियों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और राख बनने तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने होने का अर्थ टटोलती रहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब भीतर किसी अनाम स्वर ने पूछा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"क्या यह त्याग था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या प्रतिध्वनि की प्रतीक्षा?"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं देर तक मौन रहा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि सबसे कठिन प्रश्न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य स्वयं से ही पूछता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निष्कामता किसी सौदे का नाम नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्य वहाँ घटित होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ पाने और खोने की भाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक साथ विलीन हो जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका लेखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय की धूल पर नहीं लिखा जाता;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह किसी अदृश्य आकाश में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनश्वर अक्षरों की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को सुरक्षित रखता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु यह भी उतना ही सत्य है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहन करना ही साधना नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ आत्मा अपने ही प्रकाश से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वंचित होने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ मौन भी अपराध बन जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्याय के सम्मुख झुक जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही अस्तित्व से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे अनुपस्थित हो जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मैं किसी प्रमाण की प्रतीक्षा में नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि संसार मेरी अग्नि को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राख समझकर लौट जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो भी मेरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आकाश शेष रहेगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मैं स्वयं का साक्षी हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं जाना कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मबोध ही अंतिम आश्रय है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो स्वयं में पूर्ण हो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे कोई अभाव पराजित नहीं कर सकता।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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