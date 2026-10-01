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कुछ बेहद कर

Neelam Chourasia

Neelam Chourasia

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                            कुछ बेहद की तलाश में निकल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू कुछ नया कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना आसमान नया बना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी धरती नई बना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बेहद कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू अपने घर से निकल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू कुछ पदचिह्न बना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब आएँगे तेरे पदचिह्नों को नापते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू कुछ कर तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब तक डरेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन तो तुझे निकलना होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना काफिला बनाने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताकि तुझे भी लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी कला से पहचानें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी भी मंज़िल तुझको मिलेगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू कुछ तो कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समुंदर बनाने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी तो ला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास रचने के लिए वो रवानी तो ला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जवानी तो तेरी बीत जाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू कोई कहानी तो बना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सोच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नया कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नए किस्से गढ़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसमान के नीचे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू धूप नदी में तो चल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब चुनेंगे तेरे दाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू फ़सल तो लगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू अपना इतिहास तो रच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कुछ सोच मत, बस चल तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने लक्ष्य के आगे बढ़ तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू रख हर मुद्दे को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी कविता में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बेहद की तलाश में निकल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू कुछ नया कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना आसमान नया बना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी धरती नई बना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बेहद कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-नीलम चौरसिया “नील”
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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