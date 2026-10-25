हुनर सीखना

फ़न और हुनर तो बस एक यही है सीखने का

कि क्या सीखना है और क्या नहीं है सीखने का

-एन. आर. कस्वाँ

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एक घंटा पहले